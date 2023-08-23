"Для меня иметь Виктора (Цыганкова) – это благословение. Это игрок, который эффектно работает, у которого есть менталитет, у которого есть скромность. Я думаю, что у него есть все это.

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Очевидно, что Цыганков лучше играет на фланге, чем в центре. Мой английский не настолько хорош, чтобы научить его тому, что мы также можем комбинировать в центре. Он способен создавать моменты, отдавать передачи и забивать голы. Виктор чаще будет играть в центре, потому что нам надо создавать глубину в этой зоне. Но да, на фланге Цыганкову комфортнее", – цитирует наставника Жироны Futbol fantasy.

Напомним, что Виктор Цыганков присоединился к каталонскому клубу зимой 2023 года. Испанский специалист Мичел сразу заметил талант украинца и доверил ему место в основном составе. За Жирону Цыганков провел 21 матч. В активе полузащитника три гола и семь ассистов.

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