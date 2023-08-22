"Майже всі українські футболісти, які пішли в хороші клуби, зарекомендували себе. Зараз раз-два і Циганков-Довбик – бубух. Циганков забив гол. Він зараз як Роналду – за автографами всі до нього. На його футболках зараз будуть заробляти десятки та сотні мільйонів. Якби він пішов в Ювентус, то на ньому зразу відбили б всі гроші, що витратили.

Скасований асист Циганкова і нереалізація Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Хетафе – 3:0

Зінченко теж заявив себе авторитетно. Не говоримо про його зірковий футбол, говоримо про зіркове перебування футболіста та представника України з позитивним авторитетом. Ярмоленко непогано грав. Зараз Забарний – грати в АПЛ цікаво, це не просто так.

У Маліновського трошки перепад. Він думав, що у Марселі в нього все піде гладко, а там дуже складно грати довго. Там весь час все міняється, там весь час ротація. Після травми навіть Яремчук ожив", – поділився Кварцяний в коментарі Профутбол Digital.

Ла Ліга: Жирона розтрощила Хетафе – в Циганкова поцупили асист, Довбик запоров супермомент, а конкурент оформив дубль