Після звільнення з тренерського штабу Манчестер Юнайтед у листопаді 2021 року Маккенна був призначений тренером Іпсвіча. За підсумками цього сезону йому вдалося повернути "трактористів" в АПЛ уперше за останні 22 роки. Як інформує Foot Mercato, боси "червоних дияволів" зацікавлені в поверненні Маккенни на Олд Траффорд у статусі головного тренера.

Манчестер Юнайтед знайшов сенсаційного кандидата на посаду тренера – він працює з українцем

Повідомляється, що між північноірландським тренером керівництвом МЮ відбулися конкретні переговори. Наставник Іпсвіча знайшов спільну мову з новим керівництвом манчестерського клубу. Він натхнений перспективою повернення в Манчестер.

Раніше повідомлялося, що "червоні дияволи" розглядають можливість співпраці з наставником збірної Англії Гаретом Саутгейтом і головним тренером Брентфорда Томасом Франком.

Love your enemy