Чимало часу тривають розмови про зацікавленість у послугах 24-річного лідера киян від європейських клубів. Видання Jeunesfooteux назвало чергову п'ятірку.

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Наразі Борусія Дортмунд, РБ Лейпциг, Ньюкасл, Вулверхемптон і Вест Хем стежать за Циганковим. Усі колективи приваблює, зокрема, те, що Віктора наприкінці поточного сезону можна буде підписати безкоштовно, адже його контракт з Динамо завершується, а про новий сторони домовитися не можуть. Плюсом клуби називають ще й універсальність вінгера, який за потреби може зіграти у центрі та на лівому фланзі атаки.

Цього сезону Віктор Циганков взяв участь у 6 поєдинках Динамо у всіх турнірах, відзначився двома голами й двома результативними передачами.

Мудрик, Циганков та Забарний залишились в Україні – чому Шахтар та Динамо не наважились на продаж своїх лідерів?