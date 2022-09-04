Українські гранди могли заробити солідні суми на продажі своїх лідерів, а Руслан Маліновський мав шанс спробувати себе в АПЛ.

Літнє трансферне вікно-2022 вже стало історією. Динамо і Шахтар могли солідно поповнити клубний бюджет, продавши свій головний актив – Михайла Мудрика, Віктора Циганкова та Іллю Забарного.

Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом і став лідером УПЛ – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував

Інтрига панувала до самісінького дедлайну, але в підсумку всі троє залишилися в Україні – будуть продовжувати топтати травичку у матчах з Інгульцем, Минаєм та іншими клубами. Не змінив прописки і четвертий зірковий українець – Руслан Маліновський. Про все найголовніше – в нашому новому дайджесті на YouTube-каналі "Футбол 24".

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"