Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оприлюднив список найкращих футболістів світу серед тих, хто ще не досягнув 25-річного віку.

"Нехай він працює": Суркіс відреагував на небажання Циганкова продовжувати контракт з Динамо

Рейтинг складається з декількох позицій – йдеться не стільки про стандартні ігрові амплуа, скільки про конкретні функції виконавців на полі. Цікаво, що одразу два представники УПЛ посіли чільні місця серед зірок світового футболу. Зокрема, Микола Шапаренко фігурує у списку "креативних плеймейкерів" (Playmaker creator), а Віктор Циганков увійшов до найкращих "інвертованих бомбардирів" (Shooter infiltrator).

До слова, Шапаренко нині на лікарняному ліжку – футболіст отримав важку травму у матчі Ліги Європи проти Фенербахче і пропустить 6 місяців. Циганков напередодні асистом допоміг Буяльському здобути для Динамо першу перемогу в сезоні УПЛ.

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