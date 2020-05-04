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Циганков та його собака: лідер Динамо потішив фанатів черговим фотосетом улюбленця

4 травня 06:30 823 Читать на русском
Циганков та його собака: лідер Динамо потішив фанатів черговим фотосетом улюбленця
Віктор Циганков / Фото Instagram

Вінгер Динамо Віктор Циганков не сумнівається, що собака – найкращий друг людини.

На честь дня народження свого собаки Віктор Циганков написав зворушливий пост в Instagram.

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"Пам'ятаю, як брали тебе зовсім маленьким цуценям, а вже сьогодні тобі виповнюється рік. Прекрасний, щасливий і незабутній рік з чуттєвим і люблячим малюком. Як мало тобі потрібно для щастя – всього лише, щоб годували, вигулювали і любили. Залишайся завжди собою, адже ми переконалися, що ти не просто собака, а ціла особистість. Любимо тебе", – написав Віктор.

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Помню,как брали тебя совсем маленьким щеночком ,а уже сегодня тебе исполняется год.Прекрасный,счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья - всего лишь,чтоб кормили ?, выгуливали и любили ?. Оставайся всегда собой,ведь мы убедились,что ты не просто собака,а целая личность.Любим тебя P.S. : вторая фотография из разряда (когда фотогеничность - наше второе имя).

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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