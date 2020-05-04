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Цыганков и его собака: лидер Динамо порадовал фанатов очередным фотосетом любимца

06:30 73 Читати українською
Цыганков и его собака: лидер Динамо порадовал фанатов очередным фотосетом любимца
Виктор Цыганков / Фото Instagram

Вингер Динамо Виктор Цыганков не сомневается, что собака – лучший друг человека.

В честь дня рождения своей собаки Виктор Цыганков написал трогательный пост в Instagram.

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"Помню, как брали тебя совсем маленьким щенком, а уже сегодня тебе исполняется год. Прекрасный, счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья – всего лишь, чтобы кормили, выгуливали и любили. Оставайся всегда собой, ведь мы убедились, что ты не просто собака, а целая личность. Любим тебя", – написал Виктор.

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Помню,как брали тебя совсем маленьким щеночком ,а уже сегодня тебе исполняется год.Прекрасный,счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья - всего лишь,чтоб кормили ?, выгуливали и любили ?. Оставайся всегда собой,ведь мы убедились,что ты не просто собака,а целая личность.Любим тебя P.S. : вторая фотография из разряда (когда фотогеничность - наше второе имя).

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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