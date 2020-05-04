Цыганков и его собака: лидер Динамо порадовал фанатов очередным фотосетом любимца

Вингер Динамо Виктор Цыганков не сомневается, что собака – лучший друг человека.

В честь дня рождения своей собаки Виктор Цыганков написал трогательный пост в Instagram.

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"Помню, как брали тебя совсем маленьким щенком, а уже сегодня тебе исполняется год. Прекрасный, счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья – всего лишь, чтобы кормили, выгуливали и любили. Оставайся всегда собой, ведь мы убедились, что ты не просто собака, а целая личность. Любим тебя", – написал Виктор.

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