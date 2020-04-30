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"Хороша спроба": Циганков не повівся на хитрість свого собаки – милість дня

30 квітня 08:00 1227 Читать на русском
"Хороша спроба": Циганков не повівся на хитрість свого собаки – милість дня
Віктор Циганков і Лакі / Фото Instagram

Вінгер Динамо Віктор Циганков піклується про свого товариша, але дисципліна – понад усе.

Карантин продовжується, і Віктор Циганков намагається розважатись зі своїм чотирилапим улюбленцем.

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Лідер Динамо опублікував в Instagram відео, на якому він ласує морозивом, а собака жалісливим поглядом просить і собі шматочок. Варто відзначити, що Віктор не піддався на цю провокацію.

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 21 матч, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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