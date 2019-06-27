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Циганков став найкращим гравцем сезону в УПЛ, Миколенко – головне відкриття World Soccer

13:53 313 Читать на русском
Циганков став найкращим гравцем сезону в УПЛ, Миколенко – головне відкриття World Soccer
Віктор Циганков / фото Дениса Руденка

Британський World Soccer традиційно видав спецвипуск журналу, в якому підбиває підсумки сезону в усіх чемпіонатах, а також виділяє найяскравіші персоналії.

В чемпіонаті України World Soccer відзначив успіхи гравців Динамо Віктора Циганкова та Віталія Миколенка, а також наставника Олександрії Володимира Шаран, повідомляє footboom.com.

Циганков потрапив до однієї з версій збірної сезону у комп'ютерному симуляторі FIFA

"Найкращий гравець": В Україні найкращим у минулому сезоні став Віктор Циганков. Атакувальний півзахисник київського Динамо вкотре підтвердив, що є одним з найталановитіших українських гравців свого покоління. Його показники говорять самі за себе: 18 голів і 11 ассистов.

"Найкращий тренер": Олександрія в цьому сезоні змогла показати непоганий футбол, нав'язуючи боротьбу київському Динамо за срібні медалі. Їх наставник Володимир Шаран виконав серйозну роботу, щоб вони завершили сезон на третьому місці і отримали хороші шанси на потрапляння до групового етапу Ліги Європи.

Циганков став найдорожчим гравцем УПЛ

"Відкриття сезону": Юний захисник київського Динамо Віталій Миколенко провів свій перший сезон на високому рівні. Йому вдалося відмінно замінити Йосіпа Піваріча, який отримав серйозну травму під час сезону. Також він дебютував і в складі збірної України, за яку згодом грав ще не один поєдинок.

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