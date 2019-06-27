Цыганков стал лучшим игроком сезона в УПЛ, Миколенко – главное открытие World Soccer

Британский World Soccer традиционно выдал спецвыпуск журнала, в котором подводит итоги сезона во всех чемпионатах, а также выделяет самые яркие персоналии.

В чемпионате Украины World Soccer отметил успехи игроков Динамо Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко, а также наставника Александрии Владимира Шарана, сообщаетfootboom.com.

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"Лучший игрок": В Украине лучшим в прошлом сезоне стал Виктор Цыганков. Атакующий полузащитник киевского Динамо в очередной раз подтвердил, что является одним из самых талантливых украинских игроков своего поколения. Его показатели говорят сами за себя: 18 голов и 11 ассистов.

"Лучший тренер": Александрия в этом сезоне смогла показать неплохой футбол, навязывая борьбу киевськиму Динамо за серебряные медали. Их наставник Владимир Шаран выполнил серьезную работу, чтобы они завершили сезон на третьем месте и получили хорошие шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы.

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"Открытие сезона": Юный защитник киевского Динамо Виталий Миколенко провел свой первый сезон на высоком уровне. Ему удалось отлично заменить Йосипа Пиварича, который получил серьезную травму во время сезона. Также он дебютировал и в составе сборной Украины, за которую впоследствии играл еще не один поединок.

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