Каталонський клуб давно організовує благодійні акції спільно зі своїм спонсором Gosbi – виробником корму для тварин. Вони постачають великі партії продукції в Україну, де їх роздають для братів наших менших. Нещодавно цьому процесу почав допомагати і Віктор Циганков, якого Жирона придбала у Динамо за 5 млн євро.

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"Мені дуже допомогли, давши шанс грати у Європі, у Жироні. Я просто зобов'язаний допомагати чим зможу своїй країні, українцям. Дуже приємно, що Жирона так піклується про них. Люди справді цього потребують. Дуже важливо допомагати тваринам, які залишилися без дому.

Дуже скрутні часи для людей і України. Приємно, що інші люди піклуються про нас. Будемо сподіватись, що Жирона продовжить допомагати надалі. Ще раз дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо для наших людей і всієї країни", – сказав Циганков у розмові з представницею Gosbi.

Нагадаємо, 25-річний вінгер сам брав свого собаку Лакі на презентацію в Жироні. Нещодавно екс-зірці Динамо вдалося оформити дебютні гол+пас у розкішному матчі проти Альмерії (6:2).

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