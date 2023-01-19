Віктор Циганков має серйозну команду підтримки, яка супроводжувала його під час переходу в Жирону.

Разом з 25-річним півзахисником у Каталонію прибула не лише його родина, а й собака Лакі.

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Песик навіть взяв безпосередню участь у презентації Циганкова на стадіоні Монтіліві. Лакі уважно зіграв у відборі і вміло позбавив свого господаря м'яча. Можливо, Жирона разом з українцем отримала ще й чудового опорника?

Sembla que La Canya ja té un bon company amb qui jugar… ? Benvingut a Montilivi, Laki! pic.twitter.com/YBLKeOxeha — Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023

Цікаво, що одним зі символів каталонського клубу є якраз собака Ла Канья породи лабрадор-ретривер.

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