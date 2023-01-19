Циганков привіз у Жирону ще й нового "опорника" – кумедне відео з презентації
06:30 - Читать на русском
Віктор Циганков має серйозну команду підтримки, яка супроводжувала його під час переходу в Жирону.
Разом з 25-річним півзахисником у Каталонію прибула не лише його родина, а й собака Лакі.
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Песик навіть взяв безпосередню участь у презентації Циганкова на стадіоні Монтіліві. Лакі уважно зіграв у відборі і вміло позбавив свого господаря м'яча. Можливо, Жирона разом з українцем отримала ще й чудового опорника?
Цікаво, що одним зі символів каталонського клубу є якраз собака Ла Канья породи лабрадор-ретривер.
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