Каталонский клуб давно организовывает благотворительные акции совместно со своим спонсором Gosbi – производителем корма для животных. Они поставляют большие партии продукции в Украину, где их раздают для братьев наших меньших. Недавно этому процессу стал помогать и Виктор Цыганков, которого Жирона приобрела у Динамо за 5 млн евро.

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"Мне очень помогли, дав шанс играть в Европе, в Жироне. Я просто обязан помогать чем смогу своей стране, украинцам. Очень приятно, что Жирона так заботится о них. Люди действительно в этом нуждаются. Очень важно помогать животным, которые остались без дома.

Очень тяжелое время для людей и Украины. Приятно, что другие люди заботятся о нас. Будем надеяться, что Жирона продолжит помогать дальше. Еще раз спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для наших людей и всей страны", – сказал Цыганков в разговоре с представительницей Gosbi.

Напомним, 25-летний вингер сам брал свою собаку Лаки на презентацию в Жироне. Недавно экс-звезде Динамо удалось оформить дебютные гол+пас в роскошном матче против Альмерии (6:2).

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