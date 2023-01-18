(Не)дивний трансфер Циганкова: як перехитрити Суркіса, доля Динамо і що по зарплаті
20:56 - Читать на русском
Віктор Циганков нарешті покинув Динамо, перебравшись до середняка іспанської першості – Жирони.
Тепер уже колишній півзахисник київського Динамо Віктор Циганков підписав повноцінний контакт із іспанським клубом. Завдяки трансферу до Жирони кияни отримали суму розміром у 5 млн євро, а також 50% від наступного переходу півзахисника. Деталі угоди та усе, що цьому передувало, обговорили Ігор Гаврищак та редактор "Футбол 24" Тарас Котів.
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