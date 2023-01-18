Тепер уже колишній півзахисник київського Динамо Віктор Циганков підписав повноцінний контакт із іспанським клубом. Завдяки трансферу до Жирони кияни отримали суму розміром у 5 млн євро, а також 50% від наступного переходу півзахисника. Деталі угоди та усе, що цьому передувало, обговорили Ігор Гаврищак та редактор "Футбол 24" Тарас Котів.