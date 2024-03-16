Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков присоединился к команде, которая сейчас базируется в Испании.

Из-за повреждения Цыганков не мог принять участие в матче против Хетафе. Виктор не остался рядом со своей командой, а отправился в расположение национальной сборной.

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К слову, еще один наш легионер в Жироне – Артем Довбик – играл против Хетафе, но не смог помочь избежать поражения. Форвард прибудет в сборную позже.

Тренерский штаб Сергея Реброва надеется, что Цыганков успеет восстановиться к полуфиналу плей-офф квалификации на Евро-2024. Украина сыграет против Боснии и Герцеговины 21 марта.

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