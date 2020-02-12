Циганков повернувся до загальної групи Динамо

Лідер киян практично відновився після травми.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков повернувся до загальної групи, повідомляє видання Ua-football.

Михайличенко прокоментував втрачену перемогу над БАТЕ

22-річний футболіст не брав участі у вчорашньому контрольному поєдинку киян проти білоруського БАТЕ, однак, хоч і з певними обмеженнями, тренувався разом зі всією командою.

Нагадаємо, Циганкову перед матчем проти Легії на першому тренувальному зборі діагностували запалення м'язів, тому він пропустив усі спаринги, які команда Михайличенка провела в Туреччині. Тренерський штаб, швидше за все, не форсуватиме повного відновлення свого футболіста і не залучатиме до спарингів. Гравець цілеспрямовано готуватиметься вже до старту чемпіонату України.

До слова, перший офіційний матч після зимової паузи кияни зіграють 22 лютого проти Ворскли.

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