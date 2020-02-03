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Динамо повідомило термін відновлення Циганкова та інших травмованих гравців

15:35 1130 Читать на русском
Динамо повідомило термін відновлення Циганкова та інших травмованих гравців
Микита Бурда, Артем Шабанов, Віктор Циганков та Назарій Русин / ФК Динамо

Київське Динамо прояснило ситуацію навколо Віктора Циганкова, який пропустив товариські матчі "біло-синіх" на першому тренувальному зборі.

Під час ранкового тренування, яким динамівці відкривали другий день другого збору в Туреччині, за окремою програмою займалися Микита Бурда, Віктор Циганков, Артем Шабанов і Назарій Русин, інформує офіційний сайт Динамо.

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У Циганкова – м'язове ушкодження передньої поверхні стегна. Поза загальною групою, за прогнозами медичного штабу, він проведе ще близько тижня. У Шабанова та Русина – мікротравми, і в загальну групу вони повернуться вже днями. У Артема – запалення ахіллового сухожилля, а Назарій підвернув гомілкостоп. Бурда продовжує відновлюватися після операції на коліні.

Нагадаємо, що свій перший спаринг на другому тренувальному зборі кияни проведуть 5 лютого проти словенської Олімпії.

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