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Цыганков вернулся в общую группу Динамо

08:56 150 Читати українською
Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Лидер киевлян практически восстановился после травмы.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков вернулся в общую группу, сообщает издание Ua-football.

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22-летний футболист не принимал участия во вчерашнем контрольном поединке киевлян против белорусского БАТЭ, однако, хоть и с определенными ограничениями, тренировался вместе со всей командой.

Напомним, Цыганкову перед матчем против Легии на первом тренировочном сборе диагностировали воспаление мышц, поэтому он пропустил все спарринги, которые команда Михайличенко провела в Турции. Тренерский штаб, скорее всего, не будет форсировать полного восстановления своего футболиста и не будет привлекать его к спаррингам. Игрок целенаправленно будет готовиться уже к старту чемпионата Украины.

К слову, первый официальный матч после зимней паузы киевляне сыграют 22 февраля против Ворсклы.

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