Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Лидер киевлян практически восстановился после травмы.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков вернулся в общую группу, сообщает издание Ua-football.

Михайличенко прокомментировал упущенную победу над БАТЭ

22-летний футболист не принимал участия во вчерашнем контрольном поединке киевлян против белорусского БАТЭ, однако, хоть и с определенными ограничениями, тренировался вместе со всей командой.

Напомним, Цыганкову перед матчем против Легии на первом тренировочном сборе диагностировали воспаление мышц, поэтому он пропустил все спарринги, которые команда Михайличенко провела в Турции. Тренерский штаб, скорее всего, не будет форсировать полного восстановления своего футболиста и не будет привлекать его к спаррингам. Игрок целенаправленно будет готовиться уже к старту чемпионата Украины.

К слову, первый официальный матч после зимней паузы киевляне сыграют 22 февраля против Ворсклы.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім