Український вінгер Віктор Циганков повернувся до загальної групи своєї команди після травми.

Жирона відновила тренування після невеликої відпустки, розпочавши підготовку до матчу проти Атлетіко. Про це пише клубна прес-служба.

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Тренувався у загальній групі і український вінгер Віктор Циганков, який пропустив декілька останніх матчів каталонської команди через пошкодження.

У поточному сезоні Циганков провів 16 матчів за Жирону, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, нині Жирона посідає другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, поступаючись Реалу за додатковими показниками. Клуб Циганкова і Довбика має в своєму активі 44 турнірних пункти після 18 зіграних матчів.

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