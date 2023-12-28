Циганков повернувся до тренувань з Жироною – Довбик і Ко готуються до матчу проти Атлетіко
Український вінгер Віктор Циганков повернувся до загальної групи своєї команди після травми.
Жирона відновила тренування після невеликої відпустки, розпочавши підготовку до матчу проти Атлетіко. Про це пише клубна прес-служба.
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Тренувався у загальній групі і український вінгер Віктор Циганков, який пропустив декілька останніх матчів каталонської команди через пошкодження.
У поточному сезоні Циганков провів 16 матчів за Жирону, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.
Нагадаємо, нині Жирона посідає другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, поступаючись Реалу за додатковими показниками. Клуб Циганкова і Довбика має в своєму активі 44 турнірних пункти після 18 зіграних матчів.
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