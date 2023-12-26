Нападник збірної України Артем Довбик міг опинитися в Жироні значно раніше.

Спортивний директор каталонців Кіке Карсель багато років стежив за розвитком українця, стверджує Sport.es.

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Втім, Жирона кілька сезонів поспіль не могла вирватися в елітний дивізіон Іспанії і виглядала не надто привабливим варіантом для молодого нападника. Все змінила минула кампанія. Жирона виграла плей-офф Сегунди, закріпилася в Ла Лізі і покращила своє фінансове становище. Чудова адаптація земляка Віктора Циганкова остаточно переконали Довбика приєднатися саме до "біло-червоних" влітку 2023 року.

Дебютний сезон українського бомбардира на Монтіліві складається казково – 11 голів та 5 асистів у 18 матчах.

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