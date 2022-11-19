У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ Динамо здолало Інгулець, а дублем відзначився Віктор Циганков. Перший м'яч 25-річний півзахисник забив з пенальті і вписав своє ім'я в історію київського клубу, повідомляє Sport.ua.

Бразилія від Дубінчака у відеоогляді матчу Інгулець – Динамо – 1:2

Цей гол став для лідера Динамо 24-м забитим з одинадцятиметрового в рамках чемпіонату України. За цим показником він зрівнявся з Сергієм Ребровим, на рахунку якого також 24 голи з позначки. Однак Циганков використав для цього 27 спроб, в той час як наставнику Аль-Айна свого часу ця цифра підкорилась лише після 28-го разу. Трійку найкращих пенальтистів замикає Діого Рінкон, який має у своєму активі 14 голів після 15 пенальті.

Топ-10 найкращих бомбардирів-пенальтистів Динамо в УПЛ:

1. Віктор Циганков – 24 голи (27 ударів)

2. Сергій Ребров – 24 голи (28 ударів)

3. Діого Рінкон – 14 голів (15 ударів)

4. Андрій Ярмоленко – 12 голів (13 ударів)

5. Олег Гусєв – 9 голів (10 ударів)

6. Віктор Леоненко – 9 голів (15 ударів)

7. Сергій Мізін – 7 голів (9 ударів)

8. Артем Мілевський – 7 голів (11 ударів)

9. Андрій Шевченко – 6 голів (6 ударів)

10. Євген Похлєбаєв – 6 голів (8 ударів)

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 результативних передач.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок