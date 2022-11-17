Інгулець у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ дав бій Динамо, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Динамо після трьох поспіль перемог у чемпіонаті несподівано розписало нічию з Колосом, втративши шанс піднятись на третю позицію. Втім, у киян був матч у запасі, який міг наблизити до Шахтаря на відстань чотирьох залікових балів. Благо, в суперниках був Інгулець.

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Петровці внаслідок поразки Металісту 1925 опустились на дно таблиці й розпрощались із Сергієм Лавриненком. Замість нього команду тимчасово очолив Младен Бартуловіч – у поєдинку з Динамо хорват дебютував в якості головного тренера. Здавалося, що проблем із таким суперником у "біло-синіх" не буде.

Через відсторонення зустріч пропускали Попов і Сидорчук, яких замінили Сирота та Андрієвський відповідно. Крім того, Мірча Луческу провів серйозну ротацію – Кабаєв залишився на банці, позицію лівого вінгера закрив Лонвейк, а у воротах з'явився Нещерет. Ванат же після відбуття дискваліфікації повернувся в основу, знову витіснивши Бєсєдіна.

В теорії, склад Динамо виглядав вельми перспективно. Особливо це стосувалося лівого флангу, де досі не прижився Кабаєв. Тим не менш, стартові півгодини на засніженому стадіоні ім. Лобановського мали розчарувати фанів "біло-синіх" – їхні улюбленці не створили жодного моменту. Команда Мірчі Луческу за цей період провела тільки два негострих удари, а крім того Буяльський ледь не вивів Ваната віч-на-віч.

Інгулець при цьому діяв сміливо, відмовляючись від виносів в нікуди й розігруючи м'яч коротко під пресингом киян. На певному відрізку першого тайму петровці навіть переходили центр поля великими силами, що могло завершитись одразу двома голами.

Так, на 15-й хвилині центрбеки Динамо пролетіли повз крос з лівого флангу, дозволивши Кухаруку прокинути м'яч на кут воротарського й опинитись прямо перед Нещеретом – Руслан врятував "біло-синіх". На 40-й же хвилині кіпер киян вчасно вийшов за межі штрафного, вибивши м'яч головою у стрибку з-під ніг Сітала (хоча міг статись дуже небезпечний вихід).

І все було б добре, якби на 31-й хвилині Коробенко не зрізав у підкаті у штрафному Буяльського. Катерина Монзуль призначила пенальті, а Циганков точним ударом з "позначки" вивів Динамо вперед. Після цього Інгулець дещо занервував, почавши частіше помилятись у роботі з м'ячем і зрештою закрившись на власній третині поля.

Динамівці в основний час не змогли розкрити блок "козаків", але прямо перед свистком на перерву кияни продемонстрували клас. Забарний виконав прекрасну діагональ на лівий фланг, Лонвейк головою скинув м'яч за спину Нагієву, а Дубінчак увірвався в штрафний і перекинув голкіпера – далі залишилось тільки покотити на порожні ворота. Циганков замкнув. 0:2!

Младен Бартуловіч у роздягальні провів подвійну заміну. Замість Козака й Коробенка на поле вийшли Віктор Блізніченко й Клименко. Жодного зиску цей хід не приніс – на початку другого тайму Динамо впевнено контролювало хід зустрічі, катаючи м'яч у невисокому темпі.

Щоправда, моментів все одно не вистачало. За стартові 15 хвилин пригадується тільки епізод з Буяльським, коли той ледь не перекинув Паламарчука із лінії півкола перед штрафним. М'яч у ворота не залетів, а Інгулець досить несподівано покарав киян за спокій. Це сталося на 62-й хвилині – кияни програли боротьбу за винос від Нещерета, дозволивши петровцям вискочити у контратаку.

Запорожець завершив епізод досить сміливим розрізним пасом у центр штрафного на Сітала. Він пройшов, тож Артем прийняв м'яч і спокійно переграв голкіпера. 1:2! Петровці повернулися у гру.

Знову пішли заміни. Младен Бартуловіч замість Смолякова випустив Андрія Блізнічнека, а на 74-й хвилині ще й замінив Сітала на Резепова. Мірча Луческу, своєю чергою, спочатку освіжив позицію лівого вінгера (Гармаш зняв Лонвейка), а на завершальну частину зустрічі провів масштабну ротацію – Кендзьора, Дубінчак і Ванат поступилися місцем Караваєву, Вівчаренку та Кулачу (!).

Ці рішення приймалися не від хорошого життя. За 20 хвилин після голу Сітала команди не створили нічого небезпечного. На полі точилася рівна боротьба.

Серйозно освіживши ключові для атаки позиції, Динамо таки вдалося створити гострі моменти в ендшпілі зустрічі. Так, на 83-й хвилині Кулач прийняв передачу в центр штрафного й пробив повз ліву стійку, а на 90-й Забарний замкнув подачу з кутового ударом повз неї ж. Крім того, хороший дальній постріл Гармаша на 90+4-й парирував Паламарчук. Інгулець нічим не відповів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу "біло-синіх". Підопічні Мірчі Луческу набрали 23 очки і піднялись на четверту позицію в УПЛ. У Зорі й Олександрії аналогічна кількість балів, але луганці тримаються в топ-3 завдяки перемозі в особистій зустрічі. До Шахтаря залишається чотири пункти, хоча у "гірників" є матч в запасі.

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