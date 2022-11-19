В перенесенном матче 1-го тура УПЛ Динамо одолело Ингулец, а дублем отличился Виктор Цыганков. Первый мяч 25-летний полузащитник забил с пенальти и вписал свое имя в историю киевского клуба, сообщает Sport.ua.

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Этот гол стал для лидера Динамо 24-м забитым из одиннадцатиметрового в рамках чемпионата Украины. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Ребровым, на счету которого также 24 гола с отметки. Однако Цыганков использовал для этого 27 попыток, в то время как наставнику Аль-Айна в свое время эта цифра подчинилась лишь после 28-го раза. Тройку лучших пенальтистов замыкает Диого Ринкон, имеющий в своем активе 14 голов после 15 пенальти.

Топ-10 лучших бомбардиров-пенальтистов Динамо в УПЛ:

1. Виктор Цыганков – 24 гола (27 ударов)

2. Сергей Ребров – 24 гола (28 ударов)

3. Диого Рынкон – 14 голов (15 ударов)

4. Андрей Ярмоленко – 12 голов (13 ударов)

5. Олег Гусев – 9 голов (10 ударов)

6. Виктор Леоненко – 9 голов (15 ударов)

7. Сергей Мизин – 7 голов (9 ударов)

8. Артём Милевский – 7 голов (11 ударов)

9. Андрей Шевченко – 6 голов (6 ударов)

10. Евгений Похлебаев – 6 голов (8 ударов)

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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