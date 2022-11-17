Підопічні Луческу півгодини нічого не могли вигадати в атаці, допоки не допоміг суперник. Коробенко у необачному підкаті "зрубав" Буяльського, і Монзуль без роздумів вказала на "позначку". Циганков чітко реалізував пенальті.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок

Динамо встигло закріпити перевагу у компенсований час. Дубінчак отримав зручну скидку від Лонвейка, ефектно перекинув кіпера і викотив Циганкову на порожні ворота – прекрасне підключення лівого захисника киян! Свій топ-асистент знайшовся і в складі Інгульця. Вже по перерві Запорожець тонким пасом знайшов Сітала, який оформив остаточні 1:2.