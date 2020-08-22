Циганков піднявся в топ-10 бомбардирів Динамо часів Незалежності

Гол у ворота донецького Олімпіка в стартовому турі Прем'єр-ліги став особливим для півзахисника київського Динамо Віктора Циганкова. Він увійшов до десятки найкращих голеадорів "біло-синіх" після 1991 року.

Вінгер забив свій 60-й м'яч у складі Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Циганков став 10-м гравцем в історії "біло-синіх", якому підкорилася ця позначка. Гол Олімпіку був 49-м для українця у рамках Прем'єр-ліги. Ще 8 м'ячів він забив у єврокубках, а 3 голи забив суперникам киян у Кубку України. Найближчий орієнтир Циганкова тепер – Валентин Белькевич. Білоруський плеймейкер забив 69 м'ячів за Динамо в усіх турнірах.

До слова, безумовним лідером списку бомбардирів "біло-синіх" часів Незалежності залишається Сергій Ребров. Легендарний форвард забив за Динамо 163 м'ячі.

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