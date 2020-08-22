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Циганков піднявся в топ-10 бомбардирів Динамо часів Незалежності

06:00 - Читать на русском
Циганков піднявся в топ-10 бомбардирів Динамо часів Незалежності
Віктор Циганков / ФК Динамо

Гол у ворота донецького Олімпіка в стартовому турі Прем'єр-ліги став особливим для півзахисника київського Динамо Віктора Циганкова. Він увійшов до десятки найкращих голеадорів "біло-синіх" після 1991 року.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

Вінгер забив свій 60-й м'яч у складі Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Циганков став 10-м гравцем в історії "біло-синіх", якому підкорилася ця позначка. Гол Олімпіку був 49-м для українця у рамках Прем'єр-ліги. Ще 8 м'ячів він забив у єврокубках, а 3 голи забив суперникам киян у Кубку України. Найближчий орієнтир Циганкова тепер – Валентин Белькевич. Білоруський плеймейкер забив 69 м'ячів за Динамо в усіх турнірах.

До слова, безумовним лідером списку бомбардирів "біло-синіх" часів Незалежності залишається Сергій Ребров. Легендарний форвард забив за Динамо 163 м'ячі.

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Динамо Динамо Олімпік - Динамо Віктор Віктор Циганков
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