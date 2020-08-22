toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Цыганков поднялся в топ-10 бомбардиров Динамо времен Независимости

06:00 - Читати українською
Цыганков поднялся в топ-10 бомбардиров Динамо времен Независимости
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Гол в ворота донецкого Олимпика в стартовом туре Премьер-лиги стал особенным для полузащитника киевского Динамо Виктора Цыганкова. Он вошел в десятку лучших голеадоров "бело-синих" после 1991 года.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

Вингер забил свой 60-й мяч в составе Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Цыганков стал 10-м игроком в истории "бело-синих", которому покорилась эта отметка. Гол Олимпику стал 49-м для украинца в рамках Премьер-лиги. Еще 8 мячей он забил в еврокубках, а 3 гола забил соперникам киевлян в Кубке Украины. Ближайший ориентир Цыганкова теперь – Валентин Белькевич. Белорусский плеймейкер забил 69 мячей за Динамо во всех турнирах.

К слову, безусловным лидером списка бомбардиров "бело-синих" времен Независимости остается Сергей Ребров. Легендарный форвард забил за Динамо 163 мяча.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер

blog_ava
Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
00:04
11011
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олимпик - Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
34
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?