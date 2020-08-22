Цыганков поднялся в топ-10 бомбардиров Динамо времен Независимости

Гол в ворота донецкого Олимпика в стартовом туре Премьер-лиги стал особенным для полузащитника киевского Динамо Виктора Цыганкова. Он вошел в десятку лучших голеадоров "бело-синих" после 1991 года.

Вингер забил свой 60-й мяч в составе Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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Цыганков стал 10-м игроком в истории "бело-синих", которому покорилась эта отметка. Гол Олимпику стал 49-м для украинца в рамках Премьер-лиги. Еще 8 мячей он забил в еврокубках, а 3 гола забил соперникам киевлян в Кубке Украины. Ближайший ориентир Цыганкова теперь – Валентин Белькевич. Белорусский плеймейкер забил 69 мячей за Динамо во всех турнирах.

К слову, безусловным лидером списка бомбардиров "бело-синих" времен Независимости остается Сергей Ребров. Легендарный форвард забил за Динамо 163 мяча.

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