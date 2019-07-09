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Еду став технічним директором Арсенала – він ставав чемпіоном разом із Лужним

19:05 260 Читать на русском
Еду став технічним директором Арсенала – він ставав чемпіоном разом із Лужним
Еду Гаспар / Арсенал

Екс-гравець Арсенала Еду Гаспар повернувся у свій колишній клуб.

Колишній півзахисник Арсенала Еду Гаспар став технічним директором лондонського клубу, повідомляє офіційний сайт "канонірів". До слова, до цього Гаспар працював у федерації футболу Бразилії.

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Нагадаємо, бразилець виступав за Арсенал з 2001-го по 2005 рік та двічі ставав чемпіоном Англії – у сезоні 2001/02 та 2003/04. Зауважимо, що Гаспар виступав разом з українцем Олегом Лужним, який також грав за лондонців з 1999-го по 2003 рік.

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Теги
Англія Еду Гаспар Арсенал Арсенал
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