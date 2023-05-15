Якщо Жирона посяде щонайменше сьоме місце в чемпіонаті Іспанії за підсумками сезону, то потрапить у єврокубки. Раніше можливість участі команди Віктора Циганкова в міжнародних турнірах ставилася під сумніви – за правилами УЄФА, два різні клуби з одним власником не мають права брати участь у єврокубках. Як відомо, Жирона належить холдингу City Group, якому підпорядковується Манчестер Сіті, а також низка інших клубів.

Черговий асист Циганкова у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Жирона – 2:2

Однак, як інформує Mundo Deportivo, УЄФА допустив Жирону до участі в єврокубках. Це стало можливим, оскільки виявилося, що City Group не володіє понад 50% акцій каталонського клубу.

Після 34 турів у Ла Лізі "рохібланкос" посідають 7 місце в турнірній таблиці, яке дає право на потрапляння до Ліги конференцій. У завершальних турах чемпіонату команді Віктора Циганкова ще належить зіграти з Вільяреалом, Сельтою, Бетісом та Осасуною.

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