Если Жирона займёт минимум седьмое место в чемпионате Испании по итогам сезона, то попадёт в еврокубки. Ранее возможность участия команды Виктора Цыганкова в международных турнирах ставилась под сомнения – по правилам УЕФА, два разных клуба с одним владельцем не имеют права участвовать в еврокубках. Как известно, Жирона относится к холдингу City Group, которому принадлежит Манчестер Сити, а также ряд других клубов.

Очередной ассист Цыганкова в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Жирона – 2:2

Однако, как информирует Mundo Deportivo, УЕФА допустил Жирону к участию в еврокубках. Это стало возможным, поскольку оказалось, что City Group не владеет более 50% акций каталонского клуба.

После 34 туров в Ла Лиге "рохибланкос" занимают 7 место в турнирной таблице, которое даёт право попадания в Лигу конференций. В оставшихся турах чемпионата команде Виктора Цыганкова ещё предстоит сыграть с Вильярреалом, Сельтой, Бетисом и Осасуной.

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