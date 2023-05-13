Циганков і Ко у 34 турі зустрічалися з четвертою командою Ла Ліги. Вже на п'ятій хвилині матчу у ворота Жирони залетів перший гол. До перерви господарі поля подвоїли рахунок. Але команда Мітчела продемонструвала характер та змогла вирвати нічию у матчі. Віктор Циганков в цьому допоміг, віддавши гольову передачу на Коуту. Українець в поточному розіграші чемпіонату Іспанії вже встиг оформити три голи та віддати п'ять асистів.

"Циганков – це скандал": українець розпочав диво-камбек на полі четвертої команди Іспанії – Жирона вистояла у меншості

Нагадаємо, що Жирона бореться за путівку в єврокубки. Наразі команда Циганкова посідає сьому сходинку, маючи у своєму активі 48 балів. Реал Сосьєдад після нічиї залишився на четвертій сходинці з 62 балами.