Циганков допоміг Жироні вийти вперед у контрольному матчі з Блекберном, який у сезоні 1994/95 сенсаційно виграв АПЛ. Віктор проскочив лівим флангом та віддав передачу через увесь штрафний на Стуані, який з кількох метрів закотив м'яч у фактично порожні ворота.

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А вже через 6 хвилин Циганков забив і сам. Савіо розігнав атаку правим флангом, трошки змістився в центр та віддав на українця. Віктор першим дотиком зупинив м'яч, а другим поцілив у нижній кут воріт.

Зазначимо, що Циганков приєднався до Жирони взимку цього року, встиг зіграти в 19 матчах, відзначившись 3 голами та 6 асистами.

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️ GOOOOOOOOOOOOL del Girona al minut 24. Marca Stuani! @Rovers 0-1 Girona FC



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