Цыганков помог Жироне выйти вперед в контрольном матче с Блэкберном, который в сезоне 1994/95 сенсационно выиграл АПЛ. Виктор проскочил по левому флангу и отдал передачу через всю штрафную на Стуани, который с нескольких метров закатил мяч в фактически пустые ворота.

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А уже через 6 минут Цыганков забил и сам. Савио разогнал атаку по правому флангу, немножко сместился в центр и отдал на украинца. Виктор первым касанием остановил мяч, а вторым попал в нижний угол ворот.

Отметим, что Цыганков присоединился к Жироне зимой этого года, успел сыграть в 19 матчах, отметившись 3 голами и 6 ассистами.

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️ GOOOOOOOOOOOOL del Girona al minut 24. Marca Stuani! @Rovers 0-1 Girona FC



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