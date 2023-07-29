Цыганков оформил гол+ассист в матче с бывшим чемпионом Англии – видео результативных действий
Виктор Цыганков зажег в товарищеском поединке против Блэкберна.
Цыганков помог Жироне выйти вперед в контрольном матче с Блэкберном, который в сезоне 1994/95 сенсационно выиграл АПЛ. Виктор проскочил по левому флангу и отдал передачу через всю штрафную на Стуани, который с нескольких метров закатил мяч в фактически пустые ворота.
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А уже через 6 минут Цыганков забил и сам. Савио разогнал атаку по правому флангу, немножко сместился в центр и отдал на украинца. Виктор первым касанием остановил мяч, а вторым попал в нижний угол ворот.
Отметим, что Цыганков присоединился к Жироне зимой этого года, успел сыграть в 19 матчах, отметившись 3 голами и 6 ассистами.
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