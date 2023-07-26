У твіттері Ла Ліги оприлюднили відеоролик з нарізкою яскравих моментів за участі Віктора Циганкова.

Циганков прибув у Манчестер і готується показати себе проти чемпіонів Англії

Окрім цього, українець отримав круте прізвисько – "Футболіст-різниця" (Футболіст, який робить різницю).

Зазначимо, що Циганков приєднався до Жирони взимку цього року, встиг зіграти в 19 матчах, відзначившись 3 голами та 6 асистами.

Україна чекає на 30-мільйонне підсилення – Ребров невдоволений слабкою ланкою, червень усе показав