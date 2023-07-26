Циганков став головною зіркою відеоролика від Ла Ліги та отримав круте прізвисько
18:27 - Читать на русском
Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав серйозне визнання від прес-служби іспанської першості.
У твіттері Ла Ліги оприлюднили відеоролик з нарізкою яскравих моментів за участі Віктора Циганкова.
Циганков прибув у Манчестер і готується показати себе проти чемпіонів Англії
Окрім цього, українець отримав круте прізвисько – "Футболіст-різниця" (Футболіст, який робить різницю).
Зазначимо, що Циганков приєднався до Жирони взимку цього року, встиг зіграти в 19 матчах, відзначившись 3 голами та 6 асистами.
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