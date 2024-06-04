Рома вийшла на Хуммельса в спробах оформити трансфер вільного агента, повідомляє Bild з посиланням на Corriere della Sera. Римський клуб пропонує захиснику угоду на два сезони з можливістю продовжити співпрацю ще на рік.

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У Матса влітку завершується контракт з Борусією. Дортмунд не проявляє ініціативу для збереження досвідченого футболіста. У клубі мало прихильників Хуммельса, а стосунки з тренером у центрбека напружені.

25-річний Хуммельс останнім часом здав, однак у цьому сезоні видав кілька яскравих перфомансів у топ-матчах і вийшов з командою у фінал Ліги чемпіонів.

Він провів всю кар'єру в Борусії та Баварії, ставши чемпіоном Німеччини 5 разів. Матс заявляв про бажання пограти за кордоном, але не збирається іхати на інший континент, щоб мати можливість постійно бачити сина.