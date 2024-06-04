Олімпійська збірна України стартує у турнірі під назвою Tournoi Maurice Revello. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 4 червня, олімпійська збірна України в рамках підготовки до ОІ-2024 розпочне свій виступ на міжнародному турнірі у Франції поєдинком із командою Індонезії. Гра відбудеться у Марселі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Де дивитися Індонезія – Україна? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал УАФ. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, через різні причини склад олімпійської збірної України оновивися, і на турнірі тренерський штаб зможе розраховувати на 26-х виконавців.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Тарас Михавко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Олександр Мартинюк, Данило Скорко (обидва – Олександрія), Олександр Драмбаєв (Осієк, Хорватія), Євген Павлюк, Ілля Крупський (обидва – Ворскла), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – СК Дніпро-1), Назар Волошин (Динамо), Микола Михайленко, Кирило Сігєєв, Денис Шостак (усі – Олександрія), Олег Федор (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Геннадій Синчук (Металіст), Владислав Велетень (Колос).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Данило Сікан (Шахтар).

До слова, участь у турнірі візьмуть 10 збірних, розбитих на дві групи. На першому етапі підопічні Руслана Ротаня у групі В протистоятимуть Індонезії (замінила Єгипет), Італії, Панамі та Японії. У групі А боротимуться Кот-д’Івуар, Мексика, Південна Корея, Саудівська Аравія, Франція.

На самій Олімпіаді "синьо-жовті" зіграють у групі В з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Чоловічий футбольний турнір пройде з 24 липня по 9 серпня.

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