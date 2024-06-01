Барселона та Баварія зберігають інтерес до 26-річного хавбека Жирони, повідомляє Fichajes.net.

Циганков має низьку клаусулу в Жироні й готовий до змін: "Усі гравці мріють про більше"

Обидва гранди провалили минулий сезон, не здобувши жодного торофея. Вони змінили тренерів, але Циганков залишається на їхніх радарах. Українець за півтора року в Жироні довів свою готовність переходити на новий рівень. У 53 матчах за каталонський клуб півзахисник оформив 11 голів та 13 асистів.

Циганков не поспішає підписувати новий контракт з Жироною, а чинний розрахований до літа 2027 року і включає не надто високу клаусулу. Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 28 млн євро.

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