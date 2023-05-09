"Віктор дуже добре грає в Ла Лізі, він розкрився. Думаю, Циганков у Жироні надовго не затримається.

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Манчестер Сіті? Подивимося. Сьогодні, можливо, зарано, а завтра – саме час", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 14 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.

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