Маркевич: Сьогодні Циганкову у Манчестер Сіті ще зарано, а завтра – саме час
16:46 - Читать на русском
Легендарний тренер Мирон Маркевич оцінив виступи Віктора Циганкова у Жироні.
"Віктор дуже добре грає в Ла Лізі, він розкрився. Думаю, Циганков у Жироні надовго не затримається.
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Манчестер Сіті? Подивимося. Сьогодні, можливо, зарано, а завтра – саме час", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.
Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 14 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.
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