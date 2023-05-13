Мальорка в основний час забила всього один гол. Його на 16-й хвилині провів Маффео, хоча відзначитись мав зовсім інші футболісти. Спочатку Мурікі стріляв з правого кута воротарського, змусивши голкіпера виконувати сейв – а потім Баба замкнув подачу з кутового, поціливши у поперечину. Пабло ж зіграв на добиванні.

В усьому іншому матч був рівним. Кадіс виглядав активніше, завдавши двічі більше ударів, але перебити за якістю ці три удари острів'ян не зміг – показник xG господарів виявився значно вищим.

А у компенсований час балеарці ще й добили "жовту субмарину", скориставшись виходом її голкіпера на подачу з кутового. Вона провалилась, а господарі розіграли контратаку з ударом у порожні. Втім, гол не зарахували через офсайд.

Андалусійці зазнали поразки й залишились у одному очку від зони вильоту. Мальорка залишається у гонитві за путівкою у єврокубки. До зони Ліги конференцій не вистачає три залікових бали, однак перед острів'янами розташувались аж п'ять команд включно з Жироною – саме каталонці йдуть сьомими.

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