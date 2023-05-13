Цыганков оформил 5 ассист за Жирону – видео роскошного гола
16:06 - Читати українською
Полузащитник Виктор Цыганков продолжает радовать болельщиков Жироны.
завершено
24’ Давид Силва
Ян Коуту 37’
Кристиан Стуани 45+3’
Ориоль Ромеу 87’
24’ Давид Силва
37’ Ян Коуту
45+3’ Кристиан Стуани
87’ Ориоль Ромеу
Украинский легионер оформил очередное результативное действие в матче 34 тура Ла Лиги против Реал Сосьедада.
Маркевич: Сегодня Цыганкову в Манчестер Сити еще рано, а завтра – самое время
Гол с участием Цыганкова прошел на 37-й минуте встречи. Воспитанник Динамо получил мяч в центре поля и быстро передал Яну Коуту на правый фланг. Партнер убрал опекуна и левой идеально закрутил в дальнюю девятку.
Для Цыганкова это 15 матч за Жирону, в которой он уже отличился 3 голами и 5 ассистами.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter