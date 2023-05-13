Украинский легионер оформил очередное результативное действие в матче 34 тура Ла Лиги против Реал Сосьедада.

Маркевич: Сегодня Цыганкову в Манчестер Сити еще рано, а завтра – самое время

Гол с участием Цыганкова прошел на 37-й минуте встречи. Воспитанник Динамо получил мяч в центре поля и быстро передал Яну Коуту на правый фланг. Партнер убрал опекуна и левой идеально закрутил в дальнюю девятку.

GOAL | Real Sociedad 2-1 Girona | Yan Coutopic.twitter.com/muTLjZaAHp — VAR Tático (@vartatico) May 13, 2023

Для Цыганкова это 15 матч за Жирону, в которой он уже отличился 3 голами и 5 ассистами.

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