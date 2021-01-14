Віктор Циганков тепер є найдорожчим українцем за версією Transfermarkt. Його вартість становить 24 млн євро.

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Друге місце у рейтингу посідає Руслан Маліновський – 21 млн євро, а Олександр Зінченко закриває топ-3 із сумою у 20 млн євро на Transfermarkt. Відзначимо, що до п'ятірки найкращих потрапили Віталій Миколенко та Роман Яремчук (15 та 11 млн відповідно), а Андрій Ярмоленко поділяє 8-9 місця із Владиславом Супрягою. Також, до десятки найкращих потрапив голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін – 7 млн євро.

До слова, Циганков провів 19 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 3 асисти.

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