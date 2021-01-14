"Щодо можливих придбань. Гроші УЄФА приходять малими траншами, і основна їхня частина буде після завершення євросезону. Простіше кажучи, зараз зайвих коштів немає. У пошуку можливого підсилення орієнтуємося на вільних агентів і дешеву перспективну молодь.

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З учорашнього дня погляд знову звернений і на внутрішній ринок. У підсумку – питання щодо багатомільйонних придбань закрите. Прізвища Якіча і Кочергіна актуальні. Абади і Лінкольна – вже ні. Швед Ірандуст взагалі не розглядався", – повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, нібито Динамо цікавиться усіма вищеназваними гравцями, а першим зимовим новачком може стати ізраїльтянин Ліель Абада.

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