Виктор Цыганков теперь является самым дорогим украинцем по версии Transfermarkt. Его стоимость составляет 24 млн евро.

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Второе место в рейтинге занимает Руслан Малиновский – 21 млн евро, а Александр Зинченко закрывает топ-3 с суммой в 20 млн евро на Transfermarkt. Отметим, что в пятерку лучших попали Виталий Миколенко и Роман Яремчук (15 и 11 млн соответственно), а Андрей Ярмоленко разделяет 8-9 места с Владиславом Супрягой. Также, в десятку лучших попал голкипер Шахтера Анатолий Трубин – 7 млн евро.

К слову, Цыганков провел 19 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 3 ассиста.

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