Півзахисник збірної України Віктор Циганков прибуде у розташування "синьо-жовтих", але стан здоров'я гравця Жирони все ще не дає відповіді, чи зможе він зіграти.

"За моєю інформацією, Віктор Циганков має приєднатися до збірної вже у процесі підготовки до матчу з Боснією. Збір відбуватиметься в Іспанії, тож логістично це буде дуже просто.

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Циганков розраховує, що коли він приєднається до збірної – зробить друге МРТ-обстеження, аби отримати інакшу думку та через певний період після того, як зникне гематома", – поділився інсайдом Михайло Співаковський у новому випуску ТаТоТаке.

Нагадаємо, українець отримав травму 9 березня в матчі проти Осасуни. Пізніше лікарі Жирони констатували ушкодження коліна. Матч Боснія і Герцеговина – Україна запланований на 21 березня.

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