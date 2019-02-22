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Циганков: Не очікував, що стільки людей прийде на стадіон

12:26 662 Читать на русском
Циганков: Не очікував, що стільки людей прийде на стадіон
Віктор Циганков (справа) / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков прокоментував перемогу над Олімпіакосом у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ця перемога для нас дуже важлива. Всі цього чекали, адже прийшла дуже велика кількість вболівальників. Ця перемога для них – величезна їм подяка.

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Я особисто не очікував такої кількості людей, адже все ж таки досить холодно. Можна також сказати, що багато хто має підстави бути невдоволеним нашою грою. Тож тим більше ми вдячні за їх підтримку. Нам було дуже приємно грати в такій атмосфері.

Я думаю, що зараз всі бачать, яка молода у нас команда, і нові молоді гравці вже стукають у двері першої команди. Ми намагаємося показувати хорошу гру, яка подобається фанам. І звичайно, поки що ми маємо результат, це передусім. Він є, і слава Богу! Ми для цього і працюємо", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Олімпіакос Віктор Циганков Віктор Циганков
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