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Динамо – Олімпіакос – відео голів

22:51 288 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос – відео голів
Динамо – Олімпіакос – відео голів

Динамо приймає Олімпіакос в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Динамо – Олімпіакос.

Матч Динамо – Олімпіакос розпочався о 22:00. Перший поєдинок у Греції завершився з рахунком 2:2.

Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

На 32-й хвилині Динамо вийшло уперед. Дебютний гол за "біло-синіх" забив Фран Соль, який замкнув простріл Віталія Миколенка.

Відео гола Соля:

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо

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1 : 0
Олімпіакос
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Динамо Динамо Ліга Європи Відеоновини Динамо - Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос
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