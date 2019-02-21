Динамо перемагає Олімпіакос за 45 хвилин матчу 1/16 Ліги Європи – Соль забив дебютний гол і змарнував супершанс

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. Матч-відповідь 1/16 фіналу

Динамо – Олімпіакос – 1:0 (LIVE, 2:2 у першій грі)

Голи: Соль, 33

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпіакос на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що давало киянам перевагу виїзного гола. Скажімо, якщо матч-відповідь завершився б з рахунком 0:0 чи 1:1, путівку в наступний раунд отримало Динамо.

Динамо – Олімпіакос – відео голів

Олімпіакос покращив свої справи у грецькому чемпіонаті після розгрому АЕКа – основного конкурента за 2-е місце і право грати в Лізі чемпіонів. Команда Хацкевича все ще не грала у 2019-му матчів чемпіонату, тож це тільки друга офіційна зустріч для господарів.

Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи