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Динамо перемагає Олімпіакос за 45 хвилин матчу 1/16 Ліги Європи – Соль забив дебютний гол і змарнував супершанс

22:51 140 Читать на русском
Динамо перемагає Олімпіакос за 45 хвилин матчу 1/16 Ліги Європи – Соль забив дебютний гол і змарнував супершанс
Динамо – Олімпіакос: рахунок і огляд матчу 21.02.2019 – Ліга Європи 2018/19, 1/16 фіналу
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. Матч-відповідь 1/16 фіналу

Динамо – Олімпіакос – 1:0 (LIVE, 2:2 у першій грі)

Голи: Соль, 33

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпіакос на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що давало киянам перевагу виїзного гола. Скажімо, якщо матч-відповідь завершився б з рахунком 0:0 чи 1:1, путівку в наступний раунд отримало Динамо.

Динамо – Олімпіакос – відео голів

Олімпіакос покращив свої справи у грецькому чемпіонаті після розгрому АЕКа – основного конкурента за 2-е місце і право грати в Лізі чемпіонів. Команда Хацкевича все ще не грала у 2019-му матчів чемпіонату, тож це тільки друга офіційна зустріч для господарів.

Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 6' Грубощі на старті зустрічі з боку Буяльського і проти Циганкова змінились виходом віч-на-віч Соля, скасованим через офсайд, і невлучним першим у матчі ударом Хасана – єдиним за стартові 20 хвилин.
    22' Вербіч та Сіссе отримали по жовтій. Захисник Олімпіакоса на рівному місці штовхнув у шию Циганкова, а словенець завівся, захищаючи партнера.
    24' Кендзьора, прибираючи ногу, влетів у голкіпера греків. Той своїм криком випросив жовту для динамівця.
    33' Фран Соль забиває дебютний гол за Динамо! Нарешті іспанця прорвало. Затяжна атака, яка розпочалась з пасу на новачка киян, завершилась прострілом Миколенка. Соль спрацював ідеально на випередженні.
    45' Поденсе програв швидкісну боротьбу Циганкову. Справедлива жовта.
    45+2' Соль втрачає фантастичний момент. Фран отримав м'яч на межі воротарського, але влучив прямо в голкіпера.
Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо

live
1 : 0
Олімпіакос
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Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Олімпіакос Статті Головне Олімпіакос Олімпіакос Тарас Котів
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