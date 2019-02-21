Динамо перемагає Олімпіакос за 45 хвилин матчу 1/16 Ліги Європи – Соль забив дебютний гол і змарнував супершанс

Динамо приймає Олімпіакос у вирішальній битві за право зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Ліга Європи 2018/19. Матч-відповідь 1/16 фіналу
Динамо – Олімпіакос – 1:0 (LIVE, 2:2 у першій грі)
Голи: Соль, 33
Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпіакос на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи завершилась внічию 2:2, що давало киянам перевагу виїзного гола. Скажімо, якщо матч-відповідь завершився б з рахунком 0:0 чи 1:1, путівку в наступний раунд отримало Динамо.
Динамо – Олімпіакос – відео голів
Олімпіакос покращив свої справи у грецькому чемпіонаті після розгрому АЕКа – основного конкурента за 2-е місце і право грати в Лізі чемпіонів. Команда Хацкевича все ще не грала у 2019-му матчів чемпіонату, тож це тільки друга офіційна зустріч для господарів.
Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|6'
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|Грубощі на старті зустрічі з боку Буяльського і проти Циганкова змінились виходом віч-на-віч Соля, скасованим через офсайд, і невлучним першим у матчі ударом Хасана – єдиним за стартові 20 хвилин.
|22'
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|Вербіч та Сіссе отримали по жовтій. Захисник Олімпіакоса на рівному місці штовхнув у шию Циганкова, а словенець завівся, захищаючи партнера.
|24'
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|Кендзьора, прибираючи ногу, влетів у голкіпера греків. Той своїм криком випросив жовту для динамівця.
|33'
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|Фран Соль забиває дебютний гол за Динамо! Нарешті іспанця прорвало. Затяжна атака, яка розпочалась з пасу на новачка киян, завершилась прострілом Миколенка. Соль спрацював ідеально на випередженні.
|45'
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|Поденсе програв швидкісну боротьбу Циганкову. Справедлива жовта.
|45+2'
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|Соль втрачає фантастичний момент. Фран отримав м'яч на межі воротарського, але влучив прямо в голкіпера.