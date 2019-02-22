toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Цыганков: Не ожидал, что столько людей придет на стадион

12:26 135 Читати українською
Цыганков: Не ожидал, что столько людей придет на стадион
Виктор Цыганков (справа) / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Эта победа для нас очень важна. Все этого ждали, ведь пришло очень большое количество болельщиков. Эта победа для них – огромная им благодарность.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я лично не ожидал такого количества людей, ведь все же достаточно холодно. Можно сказать, что многие имеют основания быть недовольным нашей игрой. Поэтому тем более мы благодарны за их поддержку. Нам было очень приятно играть в такой атмосфере.

Я думаю, что сейчас все видят, какая молодая у нас команда, и новые молодые игроки уже стучатся в двери первой команды. Мы стараемся показывать хорошую игру, которая нравится фанатам. И конечно, пока мы имеем результат, это прежде всего. Он есть, и слава Богу! Мы для этого и работаем", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
32
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук