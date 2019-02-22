Цыганков: Не ожидал, что столько людей придет на стадион

Вингер Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Эта победа для нас очень важна. Все этого ждали, ведь пришло очень большое количество болельщиков. Эта победа для них – огромная им благодарность.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я лично не ожидал такого количества людей, ведь все же достаточно холодно. Можно сказать, что многие имеют основания быть недовольным нашей игрой. Поэтому тем более мы благодарны за их поддержку. Нам было очень приятно играть в такой атмосфере.

Я думаю, что сейчас все видят, какая молодая у нас команда, и новые молодые игроки уже стучатся в двери первой команды. Мы стараемся показывать хорошую игру, которая нравится фанатам. И конечно, пока мы имеем результат, это прежде всего. Он есть, и слава Богу! Мы для этого и работаем", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы