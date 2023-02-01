Спортивний директор Жирони Кіке Карсель прокоментував роботу клубу на зимовому трансферному ринку.

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"Коли ми формуємо команду на початку сезону, ми намагаємося мати довгий склад із 25 гравців, знаючи, що у нас у лазареті перебувають три важливих гравці, такі як Борха Гарсія, Іван Мартін та Ібра Кебе. Ми грали з цими 22 гравцями, і команда була конкурентоспроможною. Ми знали, що взимку за певних обставин нам знадобиться підсилення.

Коли ринок відкривається, завжди є гравці з меншою кількістю хвилин, які просять про відхід, і ми розглядаємо їхні прохання. З цієї причини пішов Рамон Терратс, це ж стосується Ману Вальєхо. Тренер порадив підписати нового опорника або центрального захисника. Але ми вирішили, що Давід Лопес зможе "закрити" обидві ці позиції, і звернули свій погляд на гравця атаки.

Ми доклали великих зусиль, щоб підписати Циганкова. Ми усвідомлювали, що підписуємо гравця з чемпіонату, який не грав з листопада, і що йому потрібен час на адаптацію. Він не говорить іспанською, і йому знадобиться час, щоб зрозуміти вимоги тренера. Він молодий гравець, і ми віримо, що скоро він нам дуже допоможе. Ми сподіваємося, що Віктор дебютує за Жирону або цього тижня, або наступного", – цитує Карселя L'Esportiu.

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