Відомий коментатор та журналіст Роберто Моралес поділився думками щодо того, чому Віктор Циганков не зіграв за Жирону у матчі 19-го туру Ла Ліги з "блаугранас" (0:1).

"Матч вийшов дуже в'язким та складним для дебюту. Коуту та Вілья закрили позицію, яка є основною для Циганкова. Гра була дуже складною і до певного моменту тренер вірив у те, що команда може цю гру "підсушити". Циганков – не для цієї фунцкції.

Барселона завдала Жироні другої поразки поспіль – Мічел не дав дебютувати Циганкову та знову отримав червону

Не дебют Циганкова – це не ознака недовіри! Це ознака того, що його сприймають, на нього дивляться та визнають, що він недостатньо готовий сьогодні і зараз. Але в глобальній перспективі він може допомогти і він дійсно футболіст, на якого розраховують в Жироні", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Циганков став гравцем Жирони 17 січня. Динамо заробило 5 млн євро та отримає 50% від майбутнього продажу українця.

Циганков, Гвардіола, Смалійчук, Жирона: трансфер у скромний середняк Ла Ліги – це добре чи погано?